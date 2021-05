Risposta secca: Suarez o Morata? "Per carriera Suarez. Però Alvaro è cresciuto molto. Un attaccante unico​. Lui le partite secche le decide. Noi andiamo in finale nel 2015 perché lui fa il gol col Real e poi in finale. È micidiale nelle gare secche". Parola di Max Allegri. Alvaro Morata oggi è stato confermato alla Juve per il prossimo anno (anche se non è ancora ufficiale) e nello stesso giorno Massimiliano Allegri è stato ufficializzato in bianconero. Un rapporto quello tra i due nato molto tempo fa e che potrà proseguire, su queste solide basi e su questa stima.