Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Cagliari. Le sue parole:



CENTROCAMPISTI - "Mancano McKennie e Locatelli che sono infortunati. Nel primo tempo un paio di volte Rabiot poteva avere delle letture più veloci per avvicinarsi a Vlahovic. Giocando a due ha più spazio e con la gamba e il motore che ha copre molto più campo".



PARTITA - "Era una partita importante perchè avevamo subito un contraccolpo psicologico perdendo contro l'Inter e vedendo sfumare lo Scudetto. Oggi dovevamo vincere e i ragazzi sono stati bravi, hanno giocato una partita ordinata senza innervosirsi".



CAMBIO - "Non mi sentivo di cambiare Kean con Dybala in quel momento. Ho cambiato solo Bernardeschi che mi dava più fase offensiva di Rabiot". GESTIRE - "Potevamo gestire meglio la palla ma a avevamo tanti contropiedisti in campo. Il palleggio ci è venuto un pochino meno, Cuadrado era stanco e ho dovuto mettere Danilo a fare il quinto".



VLAHOVIC - "Bisogna capire che Vlahovic ha 22 anni e gioca titolare da un anno e mezzo. Arriva alla Juventus dove giochi ogni tre giorni e c'è una pressione diversa. La sua crescita diventerà totale quando la gestione delle energie non va oltre quello che deve spendere. Deve migliorare i controlli e stiamo lavorando. È caparbio perchè il gol lo dimostra. Deve giocare più pulito e con la squadra per poi attaccare la profondità".



DYBALA E VLAHOVIC - "Abbraccio di tutta la squadra, questo gruppo è una squadra importante, in 18 partite abbiamo fatto 17 risultati utili, la voglia di tutti è stare nei primi quattro. Paulo stasera ha alzato la qualità e fatto alcune giocate importanti".



CRITICHE - "Sono parte del mio mestiere, preferisco mi critichino perchè si gioca male e si vince piuttosto che si giochi bene ma si perda. Pensavo la partita sarebbe stata più complicata. Abbiamo avuto parecchie occasioni e si deve migliorare".