Le parole dia Mediaset:LA PARTITA - "Abbiamo da perdere, non siamo qualificati in Europa League, una partita con un solo risultato per tenere aperta la speranza. Partita giusta, seria, come le ultime due".RAMMARICO - "Le cose vanno in un certo modo, si vede che non eravamo pronti, abbiamo sbagliato. Ora ne abbiamo vinte due, non vuol dire che siamo usciti da una situazione non bella".GATTI - "Dovevo scegliere tra lui e Rugani, Alex dopo il Derby problema all'anca, stamattina si é alzato e non stava bene. Gatti deve stare sereno".KEAN - "Ho preferito lui, speriamo di averla azzeccata. Importante stare dentro la partita fino al fischio finale".