Massimiliano Allegri si ferma, dopo i cinque anni alla Juventus. Non allenerà una squadra nella prossima stagione. A dichiararlo è stato proprio l’ex tecnico della Juve, ieri a cena con Giampaolo e Galeone a Pescara e oggi al Castello Sforzesco di Milano nel corso di un dibattito sulla “gestione dei leader”. Queste le parole di Allegri ad annunciare la sua decisione per la prossima stagione: "Starò un anno fermo perché devo riprendere in mano la mia vita privata, ritrovare dopo tanti anni gli affetti familiari, i figli e gli amici. Questi ultimi 16 sono stati anni in cui ero nella centrifuga. Lasci un po' andare gli affetti familiari, i figli e gli amici. Quest'anno mi servirà per ricaricarmi in vista della stagione successiva".