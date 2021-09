Le parole di Massimilianoa Sky Sport: “Sono le partite che dovremmo giocare più spesso. Deve far parte della crescita, stasera giocavamo contro i campioni. Abbiamo iniziato non benissimo, poi abbiamo sistemato. Bene in difesa, dovevamo fare meglio nella gestione della palla. Abbiamo sofferto alla fine su Lukaku. Abbiamo messo un altro pezzetto per passare il turno”STRANA IDEA – “Eravamo più ordinati. Siamo partiti con due esterni e un centrocampo, ma eravamo in difficoltà, Chiesa era poco ordinato e l’ho messo a fare il centravanti e Bernardeschi sotto”GOL PRESI – “Il calcio è anche questo. Stasera i ragazzi sono stati attenti nelle palle inattive. Già stamattina le abbiamo provate e c’era un’attenzione diversa. “DERBY - "Ora dobbiamo recuperare per il derby. Chi è uscito sta bene, abbiamo i cambi. Importante capire che per arrivare alla vittoria c’è da passare da queste partite”