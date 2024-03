Intervenuto ai microfoni di Tuttosport in vista di, di cui è un doppio ex, Massimoha detto la sua anche sul futuro di Massimiliano. Ecco il commento dell'ex bianconero: "Dipende sempre dall’obiettivo che si è posto la società a inizio campionato: se era quello di ritornare in Champions, Allegri lo sta centrando. E quindi sta facendo un buon lavoro, tale da essere riconfermato.? Ci tornerei anch’io... (ride, ndr.). Io sono amico di Antonio, ma non il suo procuratore. Non lo so... Lui abita a Torino ed è anche juventino. Posso solo dire che è uno dei più forti allenatori in circolazione: qualsiasi squadra lo vuole, dipende soltanto da lui".