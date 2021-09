Dieci. O forse dodici gol. Allegri ha sempre parole al miele per Adrien: è un giocatore che evidentemente gli piace tanto, così come piaceva tanto ad Andreae in parte anche a Maurizio. In ogni caso, il gusto dei tecnici non sposa quello quello dei tifosi, che anche oggi hanno reagito alle parole di Allegri con chiaro scetticismo."Contro il Milan? Rabiot ha fatto una grandissima partita", ha raccontato l'allenatore. Salvo poi aggiungere: "Ad Adrien manca qualcosa in zona gol, dev'essere lucido, con tecnica, forza e corsa non può non fare gol". Ecco: qualcuno ha citato i numeri, qualcun altro l'ha buttata sul ridere e ha utilizzato il meme di un personaggio di Boris. In ogni caso, sul carro Rabito ora sono davvero in pochi.