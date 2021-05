Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus può cambiare il futuro di diversi giocatori bianconeri. Uno su tutti: Giorgio Chiellini. Il capitano ha il contratto in scadenza tra un mese, ad agosto compirà 37 anni ma non ha nessuna intenzione di smettere di giocare. Nei giorni scorsi c'è stato un primo contatto con la società, e come riporta Calciomercato.com l'arrivo di Max potrebbe accelerare la scelta sul suo futuro.



IL RINNOVO - L'idea comune infatti è quella di prolungare per un'altra stagione il suo rapporto con la Juve e allungare il contratto fino a giugno 2022: Allegri e Chiellini si conoscono bene, il difensore è uno dei leader dello spogliatoio e l'allenatore è convinto che la sua personalità sarà fondamentale. Prima dell'inizio dell'Europeo ci sarà un incontro diretto tra il capitano bianconero e il presidente Agnelli per trattare le cifre del prolungamento: il nuovo contratto, come racconta Calciomercato.com, dovrebbe essere con un ingaggio più basso rispetto ai 3,5 milioni di euro netti a stagione che percepisce finora. Poi, per Giorgio si prospetta un futuro da dirigente della Juve.



SIRENE DALL'MLS - Sempre più sullo sfondo quindi le ipotesi estere che nei mesi scorsi avevano provato a tentare il giocatore. In particolare si erano fatti avanti alcuni club dell'MLS, che hanno strizzato l'occhio a Chiellini ma il difensore non si è fatto ammaliare dai dollari statunitensi. E oggi il suo rinnovo con la Juve è ancora più vicino. Garantisce Allegri.