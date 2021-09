"La situazione di domani, questo è il calendario che è stato fatto, domani andiamo là e si gioca in serenità. Abbiamo 14 giocatori più 3 ragazzi, ne abbiamo in abbondanza. Sui sudamericani a casa, io credo che i giocatori che hanno finito di giocare alle 3 e mezza stanotte e arrivano sabato mattina alle 11 in Italia, portarli a Napoli e rischiare che si facciano male, abbiano la Champions, bisogna riposarsi, ha poco senso. Si lasciano a casa, riposano e lavorano, anche perché martedì abbiamo una partita molto importante, la prima in Champions è la più importante del girone. Napoli è una bella partita, non so cosa succederà nel risultato, ma faremo una bella partita". Così, Massimiliano Allegri ha parlato dei sudamericani e delle tante assenze dei bianconeri al