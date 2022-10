Massimiliano, a JTV, parla così dopo Maccabi-Juve."Ce la siamo complicata come approccio, non abbiamo fatto una partita da squadra. Abbiamo giocato non da squadra, gli obiettivi personali vanno messi al servizio del collettivo, altrimenti non va bene"."Difficile da spiegare. Rimarremo in Continassa fino al Torino. Ora serve una reazione anche morale per la società e per rispetto dei tifosi. Ora cominceremo subito a lavorare per il derby"."Non so, io so solo che la prestazione nel primo tempo è stata molto brutta. Non è una questione tattica o tecnica, ma una questione di essere pronti e mettere il calcio al primo posto. Guardare alla prossima? Assolutamente si, guardiamo a quella più vicina. Dobbiamo rialzarci e fare un’ottima partita come spirito contro il Torino".