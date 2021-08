Massimiliano, a JTV, commenta la sconfitta con l'Empoli."Se ci siamo disuniti? Siamo partiti bene, create situazioni favorevoli. Sul gol è uscito male il terzino, poi ci siamo disuniti. C'è stata questa voglia, questa generosità di voler ribaltare la partita subito ma singolarmente. Invece di rimanere tranquilli, giocare... ci siamo esposti al loro contropiede e abbiamo sbagliato molto. Dobbiamo lavorare, non deve più succedere. Dobbiamo essere compatti e non possiamo sempre andare in vantaggio. Ci sono partite in cui subisci, ma serve tranquillità nel giocare. Le gare sono lunghe"."Disunione dall'anno scorso? Non è questione di questo. Sono ragazzi giovani, e devono capire che la compattezza aiuta, che bisogna avere pazienza. Anche quando non abbiamo palla e non riusciamo a prenderla subito. Bisogna difendere in un certo modo. Quando abbiamo palla saremo anche più lucidi nel giocarla"."La crescita? Passerà dal fatto che bisognerà essere più compatti. Ritrovati i risultati e la serenità, con la condizione che migliorerà, miglioreremo in tutto. Purtroppo dobbiamo affrontare questi 15 giorni di sosta col morale basso, ma bisogna affrontarla col morale basso. Ma abbiamo obiettivi importanti. La Champions. Serve risistemarsi, tra i momenti di difficoltà risolveremo le cose"."Le partite con Napoli e Milan? Il calcio è strano. All'inizio sembrava semplice ma 'semplice' non è niente. Quando riprenderemo giocheremo a Napoli questa bella partita. Poi andremo a Malmoe e la prima di Champions è sempre la più importante. Bisogna andarci preparati, vogliosi, soprattutto compatti. Lavorare per una compattezza difensiva che adesso manca. Abbiamo preso sempre gol e questo non va bene. Le soluzioni offensive le troviamo. Ma giochiamo da squadra"."Cosa non ha girato in attacco? Potevamo attaccare meglio la porta nel primo tempo. Poi ci siamo disuniti, perso ordine, lì ci siamo creati difficoltà. Facevano 80 metri e noi a rincorrere. Bisogna migliorare. Avevamo sempre segnato, oggi è capitato che non abbiamo segnato".