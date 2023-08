Nello speciale DAZN Heroes a cura di Pierluigi Pardo, Massimilianoha parlato anche di Lucianoe delcampione d'Italia. Ecco il suo pensiero: "Lo Scudetto è elemento di ricchezza. Brava la società con una programmazione che parte da Benitez. Ha un centravanti tra i più forti al mondo, Osimhen sposta l’equilibrio. Spalletti è ino dei migliori allenatori in Italia, lo dimostra il modo in cui giocano le sue squadre ma soprattutto i suoi risultati. Dopo Mancini giusto dare la panchina dellaa Spalletti per quello che ha fatto. Luciano mi è molto simpatico, ho grande stima per lui. Ci sentiremo? Dipende dal CT. Alcuni chiamavano, altri no. Se lui vorrà sarò a disposizione perché i giocatori li vedo io tutti i giorni”.