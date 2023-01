Non si placa la polemica tra, che si é trascinata fino a pochi minuti prima del fischio d'inizio di Napoli-Juventus. Queste le loro dichiarazioni a Dazn:: "Io ho solamente fatto una battuta, quando ci sono queste partite c’è tanta tensione esterna ed è giusto sdrammatizzare. Speriamo sia una bella partita e divertente. Con Luciano siamo conoscenti, c'è grande stima da parte mia".: "Allegri? Lo conosco abbastanza bene, non ho niente da scoprire. Non ho nessun problema con Allegri, casomai è lui che ce l’ha con me".