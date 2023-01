L'allenatore della Juve Max Allegri ha parlato al termine della sfida anche della prestazione di Soulè.'Buona partita, si è sacrificato molto. Ha tirato in porta, sono molto contento di lui come di tutti i ragazzi. Entriamo in un ciclo di partite, quelli rientrati dal Mondiale hanno bisogno di tempo, Chiesa ha fatto bene. Dobbiamo mantenere il profilo basso e lavorare'.