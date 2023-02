Anche Massimilianosi è meritato la sufficienza (piena) dopo il match di ieri di. "Giocare contro laevidentemente gli porta bene. Dopo l'imbarcata delle ultime tre gare, la squadra non subisce gol e ha sempre in mano la partita.però lo fa infuriare nel finale", scrive La Gazzetta dello Sport che gli attribuisce un 6.5.Mezzo voto in più da parte di Tuttosport - "Riesce a rimettere le teste dei suoi giocatori in campo e di questi tempi è già un merito. La sua Juve sterilizza la Lazio con la densità della fase difensiva, tornata solida e attenta, e soprattutto nel primo tempo la punge con buone trame. Ora serve ripetersi in campionato" - mentre Il Corriere dello Sport torna al 6.5: "Lo schiaffone ricevuto dal Monza richiedeva una reazione immediata e la Juve risponde adeguatamente con una prova di sostanza fin dal via. Niente fuochi d’artificio, per carità, ma non è tempo di ricami. Così, un colpo dopo l’altro, la squadra abbatte il muro laziale e nella ripresa conquista la semifinale senza patemi, anche se Max si infuria comunque per la gestione di due palloni nel recupero e rientra prima negli spogliatoi".Stesso voto anche sulle nostre colonne de ilBianconero.com: "Voleva una reazione e ne ha avuta una importante. La vittoria è da grande squadra: corto muso, rischiando il giusto (contro attaccanti di livello), meritando per ampi tratti. E' tutto diverso da Monza: bastava questo".