L'allenatore della Juve Max Allegri ha parlato anche di quello che sarà il suo futuro nella conferensa stampa odierna.'"Ha già deciso di rimanere al 100%? Io ho un contratto di due anni, sono un privilegiato alla Juventus. Lavorare 7 anni alla Juve sia per poche persone, sono uno di quelle e mi sento un privilegiato. Poi nell'arco della vita ci sono difficoltà, momenti in cui le cose non vanno bene, bisogna affrontarle con le spalle larghe, con serenità, avendo chiare nella progettazione del futuro. Quando faccio parte di una società sono un aziendalista, non ho solo responsabilità tecnica ma mi sento anche la responsabilità di aggiungere valore ai giocatori. Pensiamo a finire bene il campionato, cercare di arrivare secondi che non è facile, arrivare nelle due finali e non è facile. Le gare decisive possono non andare bene e va accettato. Bisogna avere obiettivi chiari per la prossima stagione, siamo nell'ultimo mese e mezzo e la Juve deve programmare il futuro con tutta la voglia di migliorare. Sapendo che la Juve dovrà tornare a vincere. Se ci riusciremo l'anno prossimo non lo so, ma metteremo tutto l'impegno possibile. Sono stati fatti passi in avanti, sono arrivati risultati dal lavoro del settore giovanile, con la seconda squadra e qui siamo all'avanguardia. L'unica in Italia ad avere la seconda squadra. Credo sia una delle poce squadre ad avere due centri sportivi, la squadra femminile. Credo che siano stati 10 anni importanti, come racconta la storia. Poi è normale che occorra stare zitti, a parte che serve farlo sempre quando si vince e si perde, ma è una roba nostra. E continuare a lavorare con serietà. Come stiamo facendo. Questo è il succo del discorso'.