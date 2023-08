La vittoria per 3-0 della Juventus sull'Udinese rappresenta un momento di grande importanza per. Con questa vittoria, il tecnico livornese raggiunge un traguardo significativo: benda allenatore della Vecchia Signora. Allegri ha guidato la Juventus sia dal 2014 al 2019 che dal 2021 fino ad oggi, accumulando complessivamente 380 presenze sulla panchina del club torinese.Inseguendo il record di Trapattoni, Allegri si posiziona come il secondo allenatore con il maggior numero di partite vinte nella storia della Juventus. La strada verso la vetta è ancora lunga: al primo posto c'è Giovanni Trapattoni, che ha ottenuto 319 vittorie su 596 partite da allenatore della Juve. Con questo risultato, Allegri si avvicina sempre di più a un'icona come Trapattoni nella storia gloriosa del club bianconero.