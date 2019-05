Massimiliano Allegri resta sotto contratto con la Juventus e intanto ha già una certezza sul suo futuro: per ora resterà a casa, in attesa di offerte che lo possano covincere a lasciare la sua amata Livorno e rimettersi in carreggiata. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la Roma ha contattato l'ex tecnico bianconero che però non è interessato alla panchina dei giallorossi. Ad oggi Max ha ricevuto anche la proposta del Psg ma il Bayern, in queste ore, sta scalando posizioni. Per ora però Allegri non ci pensa. Ad attenderlo c'è la sua amata Livorno. Poi si vedrà...