Come racconta Gazzetta, Allegri sembrae pure piùdelle ultime uscite. Tanto da voler chiudere definitivamente – e con il sorriso - il caso con Sky Sport del post Juventus-Nantes della scorsa settimana. Ma soprattutto Allegri non cerca alibi, dribblando anche quello dei tanti big a lungo assenti. «Non avere Pogba e nella prima parte di stagione Di Maria, Chiesa e da ottobre anche Vlahovic ci ha costretto ad abbandonare il 4-3-3 pensato in estate, ma di contro ci ha permesso di dar spazio a Fagioli e Miretti. Come dico sempre: i problemi sono opportunità»