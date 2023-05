Share





di Cristiano Corbo, inviato a Torino

Il giorno dei giorni, per capire e capirsi. Saranno decisive queste due partite per la valutazione finale di Massimiliano Allegri? Difficile crederlo. Ma Max s'aggrappa a tutto, pure alla porticina d'Europa: non quella dei grandi, ormai impossibile, ma quella che si può prendere, prevedendo anche il ban dell'Uefa.



Dunque, il 5 giugno. Allegri l'ha ripetuto più volte e sembra adesso una data da mettere in rosso sul calendario. Perché ci sarà bisogno di parole, di confronto, di comprendere le rispettive linee e di decidere. Nonostante un forte contratto e la resistenza di Max, c'è un'aria diversa attorno alla sua panchina. Vi spieghiamo qui in basso, nel video, cosa può accadere alla fine di tutto. Che può farsi anche nuovo inizio. Per tutti.