A margine di un evento Adidas, Massimiliano Allegri ha fatto i complimenti alle ragazze di Milena Bertolini che si sono qualificate per gli ottavi di finale del Mondiale di calcio femminile: "Un movimento che sta crescendo molto, molto importante ed è una bella nota per il futuro - le sue parole -. C'è troppa negatività su quello che viene fatto, invece i risultati del calcio italiano raccontano che siamo quattro volte campioni del mondo. E smettiamo di scimmiottare gli altri, ognuno ha le sue tradizioni". Allegri nella giornata di ieri ha svelato la decisione di non accettare nessuna offerta per la stagione che si sta aprendo: resterà fermo un anno.