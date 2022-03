Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani di Champions League contro il Villarreal. QUI la conferenza integrale. Tra le altre ha parlato della situazione del club spagnolo e delle sue preoccupazioni. Queste le sue parole:"Una squadra esperta, allenatore molto bravo. Concede poco e niente. Squadra fisica, all'andata sembravano fuori dalla partita poi l'errore e sono rientrati in partita. Dobbiamo concedere meno possibile, servirà fare una partita giusta, seria, per andare ai quarti".