L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha presentato la sfida di domani alla Fiorentina in conferenza stampa. Leggi QUI quella integrale, ed ha parlato di cosa deve migliorare la su Vecchia Signora:DOBBIAMO MIGLIORARE - "C'è una cosa che va migliorata subito però: abbiamo preso gol evitabili, molto evitabili. Se andiamo in vantaggio e tutto sembra facile e fatto, ci rilassiamo un po'. Bisogna riprendere la modalità giusta, a Villarreal abbiamo preso un gol su dormita, col Torino lo stesso, a Empoli due alla stessa maniera. Bisogna riattivare l'attenzione. Se perdiamo la paura, diventiamo pericolosi. Non percepire il pericolo vuol dire rischiare di prendere gol. Potevamo subirlo ovunque e in altre situazioni, ma non dove abbiamo subito. Serve riattivare l'attenzione, perché da qui alla fine del campionato prendere pochi gol vorrebbe dire entrare nelle prime quattro."