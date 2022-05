Al termine della vittoria ottenuta contro il Venezia, l'allenatore della Juve Max Allegri ha anlizzato quanto si è visto in campo, dichiarando come il caldo abbia influito sull'andatura della gara.



'Dopo 20' abbiamo sbagliato molto tecnicamente, non potevamo tenere tutta la partita quei ritmi perché faceva caldo e quindi dovevamo abbassare un po'. Abbiamo sbagliato tanto, anche facile e quando lo fai dai coraggio agli altri di salire'.