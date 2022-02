Le parole di Allegri nel post Juve-Sassuolo a Mediaset:



VLAHOVIC - "Contenti del suo acquisto e di Zakaria, ottimi giocatori che si sono integrati bene in una squadra che arrivava da un periodo buono. Un giocatore con caratteristiche che non avevamo, contento di averlo. Deve migliorare, deve essere più pulito e attaccare più la profondità"



PERICOLO SUPPLEMENTARI - "La partita era quasi finita, siamo stati anche fortunati. Nel primo tempo siamo usciti dalla partita dopo il gol, il Sassuolo ha preso campo e ci ha messo in difficoltà. A fine primo tempo siamo tornati a far bene, come abbiamo fatto nel secondo tempo"



MORATA - "Ha sempre giocato con una punta di riferimento e lui che gira intorno. Ha fatto buone prestazioni ma non riesce a esprimersi al massimo. Entrato bene, come Locatelli e Rabiot. A parte i 25 minuti dove ci siam oaddromentati abbiamo fatto bene, poi siamo stati più aggressivi"



SCUDETTO - "11 punti da Inter potenzialmente, noi facciamo la corsa sull'Atalanta, una squadra aggressiva e fisicia, vorrò rifarsi dall'eliminazione. Un passaggio importante, un testa a testa fino alla fine con loro, le altre adesso sono fuori dalla nostra portata"