Da esubero a giocatore utile ad Allegri è stato un attimo:ha cambiato il suo status in rosa convincendo la dirigenza a non cercare più una sistemazione per lui. Il giocatore è una valida alternativa sia per la fascia destra, dove ci sono Danilo e Cuadrado - che Allegri sta pensando di schierare più alto - che per quella mancina, dove al momento il titolare è Alex Sandro e il suo vice Luca Pellegrini. Nessuna cessione in vista per De Sciglio, che proverà a ritagliarsi spazio nella nuova Juve.