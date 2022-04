Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è intervenuto al al Festival dei Giovani a Gaeta. Sono stati trattati molti temi. Di seguito le sue parole:



SOCIAL - "I social? Sono un'altra fonte di condizionamento per i giocatori, a volte è utile tirarsi fuori da queste situazioni".



GIOVANI ESALTATI - "Da qualche anno a questa parte in Italia c'è la tendenza a ritenere campioni dei ragazzi dopo 2-3 partite, ma così si rischia di bruciare le tappe". LE VITTORIE PIÙ BELLE - "Quando si vince è tutto bello, non saprei scegliere: mi ricordo il primo campionato di C a Sassuolo o il primo scudetto in Serie A col Milan. Le sconfitte invece sono sempre brutte, alcune di più perché ti rimane il dubbio che avresti potuto fare qualcosa meglio".



FALSE PARTENZE - "Al terzo anno di Milan o al secondo di Juventus partimmo molto male, e anche se lavoravamo tanto non ci rendevamo conto che stavamo perdendo lucidità: quando abbiamo semplificato tutto siamo andati molto meglio".