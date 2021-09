Limitare i. E provarci. In sintesi, questa è la "filosofia maxista", così come l'ha definita Tuttosport. "Il maxismo promuove la lotta di... classe (e stile) come momento di passaggio a un tipo futuro di società migliore. E vincente. Prende il nome dal suo fondatore: Max, Allegri". Cosa vuol dire? Che tutte le responsabilità del match saranno (più) di Allegri, dell'allenatore. Il diktat è trasformare le difficoltà in opportunità. "L’unica strada possibile da percorrere per provare a divincolarsi (o limitare i danni) in una situazione in cui le sfortune e i contrattempi paiono essersi dati appuntamento in zona Continassa manco ci fosse un happy hour a entrata libera".