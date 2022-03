Così Lele Adani a Gazzetta, ancora su Allegri: "Come ho sempre detto dall’arrivo di Vlahovic, la Juve per forza e profondità della rosa non può, ma deve puntare allo scudetto. Non sono mai stato un fan delle tabelle. Prima di Salernitana-Milan o Genoa-Inter, sono sicuro che la quota scudetto fosse di almeno 85 punti. Ora per alcuni è 84, domani magari a 81. Ma le variabili o gli imprevisti sono troppi e impronosticabili. Questo campionato ci sta insegnando a non dare nulla per scontato".