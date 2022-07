Non è un mistero che l'abbia voluto fortemente in sede di mercato. E ora Massimiliano Allegri si gode Angel Di Maria, autore di un'altra grande partita contro il Barcellona. Al termine del match contro i catalani, l'allenatore bianconero ha parlato così del Fideo: "Di Maria è un giocatore straordinario. È un campione ed è un piacere vederlo giocare. Per noi è stato un grandissimo acquisto".