Dopo il burrascoso e clamoroso esonero dalla Juventus,trova conforto nel suo amore per i cavalli. Il mondo dell’ippica regala gioie al tecnico livornese, che grazie alle stelle della sua scuderia, la Alma (acronimo di Allegri Massimiliano), ottiene un primo e un terzo posto nella domenica delall’Ippodromo Capannelle di Roma.Il cavalloha trionfato con facilità nel premio "Mauro Sbarigia", riservato ai cavalli di tre anni. Nel prestigioso "Gran Premio del Presidente della Repubblica", la cavalla di punta di Allegri, Estrosa, si è piazzata terza, distinguendosi come l’unica femmina in gara in una corsa di altissimo livello e di respiro internazionale. Il primo posto è stato conquistato dal francese Woodchuck, seguito dal tedesco See Hector.Allegri, come riportato da Il Mattino, ha seguito gli eventi in televisione e si è subito congratulato con l’allenatrice Cristiana Brivio.