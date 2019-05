Si allontana l’ipotesi Barcellona per Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese lascerà la Juventus dopo l’ultima giornata di campionato. Non è ancora ben chiaro dove andrà ad allenare nella prossima stagione. Finora, le due destinazioni più gettonate sono state finora il Barcellona ed il Paris Saint-Germain. I parigini per ora restano un punto interrogativo, nonostante le momentanee conferme sul futuro di Thomas Tuchel. Al contrario, invece, i catalani sembrano più orientati a mantenere sulla propria panchina Ernesto Valverde. Il tecnico spagnolo, infatti, ha ricevuto un nuovo attestato di stima dal presidente Josep Maria Bartomeu: “Voglio aiutare la squadra, ma mi fido ciecamente di Ernesto Valverde”. Lo riporta Marca.