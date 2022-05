Share

di Nicola Balice, inviato a Roma

Una Juve così, non si vedrà più. Non è ancora tutto definito, c'è ancora qualche nodo da sciogliere. Ma Allegri ha già scritto la parte principale della formazione.



E si parte dalla difesa, dove tornerà capitan Giorgio Chiellini a comandare il reparto. In attacco ci sarà invece Paulo Dybala. Obiettivo: tenere la luce accesa, provando a innescare Dusan Vlahovic.



Due certezze, due capitani che si apprestano a vivere l'ultima grande notte con la maglia della Juve prima dei saluti. Tra chi ha scelto di andare via e chi alla porta è stato messo senza troppi complimenti. Ci sono Chiellini e Dybala quindi. Poi toccherà anche Mattia Perin, il portiere di Coppa Italia. E gli altri? La Juve è più o meno scelta, resta il ballottaggio tra Alex Sandro (favorito) e Luca Pellegrini, tra Federico Bernardeschi e Alvaro Morata con Juan Cuadrado che non al meglio potrebbe mettere tutti d'accordo. L'escluso eccellente? Leonardo Bonucci.



Scopri in gallery la probabile formazione, Juve con il 4-2-3-1 e senza registi