1









Secondo quanto riporta Fichajes.net, il Paris Saint-Germain sta pensando a cambiamenti in panchina. Sono tre i nomi in lista ed uno di questi è una grande conoscenza del mondo Juventus: ovviamente, Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha passato l'ultima stagione senza allenare, con ancora un anno di contratto che lo legava ai bianconeri, ma dalla prossima annata potrebbe tornare in azione. Parigi però, è un richiamo anche per Ernesto Valverde - esonerato dal Barcellona - e Mauricio Pochettino, anch'egli esonerato, ma dal Tottenham.