L'allenatore della Juve, Max Allegri, ha parlato in conferenza stampa di quella che sarà la sfida di domani contro l'Atalanta.'Abbiamo avuto uno scontro diretto con la Lazio. Domani altro con l'Atalanta: due squadre diverse. Atalanta molto fisica. Aggressiva. Bisogna farsi trovare pronti. Non è che domani finisce il campionato. E' una delle partite in cui bisogna fare una grande gara per fare risultato'.