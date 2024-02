Massimiliano Allegri ha analizzato gli aspetti negativi della sua squadra al termine della gara pareggiata contro il Verona, con i bianconeri che non vincono ormai da 4 partite consecutive. Di seguito le parole dell'allenatore livornese rilasciate durante la conferenza stampa.'Per quanto riguarda la difesa a quattro cambia poco, serve avere un atteggiamento e un'attenzione diversa, se non abbiamo vinto vuol dire che qualcosa ci manca, in questo momento serve lavorare per riprendersi'.