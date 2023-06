Nell'intervento che Massimiliano Allegri ha fatto a Coverciano nella giornata di ieri, il tecnico, come riporta Tuttosport, ha risposto senza reticenze descrivendo le difficoltà di questa stagione, con le questioni giudiziarie che hanno complicato ancor di più una già delicata fase di ricostruzione, con la certezza che si potrà invece fare meglio in questa stagione durante la quale lui e la Juventus potranno lavorare con maggiori certezze e linearità in tutti gli ambiti. Max è parso sereno, ma soprattutto determinato ad affrontare la sfida e gli scetticismi che lo attendono nella prossima stagione.