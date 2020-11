2









Massimiliano Alegri è pronto a tornare in corsa. L'ex allenatore della Juventus aveva annunciato di volersi prendere un anno sabbatico dopo l'ultima esperienza in bianconero ed è stato di parola, ora però è alla ricerca di una nuova panchina per iniziare un progetto tutto nuovo. Tra le possibili piste c'è anche quella del Psg, dove Tuchel è sempre più fuori dal club e Leonrdo sta spingendo per l'ex juventino. A non essere convinto, secondo L'Equipe, è il presidente Al-Khelaifi, che vorrebbe dare ancora fiducia al tedesco. Le altre possibili soluzioni sono Thiago Motta e Pochettino.