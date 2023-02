L'ex attaccante della Juve, Luca Toni, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de la Gazzetta dello Sport, dove si è soffermato anche su Angel Di Maria.'Se sta bene, io Di Maria lo vorrei sempre in campo. L’argentino e Chiesa sono diversi tra loro come caratteristiche, ma hanno in comune almeno due qualità importanti: saltano l’uomo e sono generosi. Per un bomber è il massimo avere vicino gente così. Se penso a quanti gol mi ha fatto segnare il mio amico Ribery con i suoi assist…'.