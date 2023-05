Secondo posto per Massimiliano, ma non con la. Stando a Il Corriere dello Sport, la cavalladi proprietà del tecnico bianconero - alle cui redini c'era Alessio Satta - è stata protagonista ieri a Capannelle per la conquista del Premio Regina Elena, sfiorando la vittoria finale che è poi andata alla rivale Shavasana. A completare il podio, sul terzo gradino si è piazzato Aquila Reale.