L'allenatore della Juve, Max Allegri, ha commentato così i tre punti ottenuti contro il Frosinone nella sfida delle 12:30.'Vincere le partite non è facile, soprattutto in questi momenti. In un mese da uno scontro Scudetto siamo passati a giocare una partita importante con una grande pressione. Senza la vittoria oggi saremmo rimasti con l’amaro in bocca. Mancano 12 partite dalla fine, è ancora lunga ancora. Dovevamo riavere il sapore della vittoria'.