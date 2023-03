Intervenuto nella conferenza stampa odierna, l'allenatore della Juve Max Allegri ha parlato anche di Josè Mourinho.'Se mi accomunano a Mourinho sono contento, credo abbia vinto 26 trofei in carriera e non sono pochi. Sta facendo un ottimo lavoro a Roma. Era da qualche anno che la Roma non lottava per i primi 4 posti in Champions. Indipendentemente dalla penalizzazione, la Roma ha fatto 44 punti. Vuol dire essere lì a lottare per la Champions. Mourinho ha fatto un ottimo lavoro'.