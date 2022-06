Non sorprende, ma fa comunque effetto. Massimiliano Allegri, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, è "scontento del mercato della Juventus". Nonostante Pogba in arrivo, il quotidiano sottolinea come Max - che ha ancora tre anni di contratto con i bianconeri, a 7 milioni di euro a stagione - stia vivendo un'estate diversa, difficile, "non scevra da tensioni dopo il rallentamento sulle operazioni di mercato".



NODO PSG - Tutto sembra girare attorno ad Angel Di Maria, in questo momento attratto dalla possibilità Barcellona, con la Juve ancora in attesa. A Miami, poi, Pogba pare "abbia rivelato di volere attendere prima il nome del futuro tecnico del Psg". Ecco, "e se fosse davvero Allegri?", si chiede il Corriere della Sera. Per il momento, il tecnico non ha risposto.



INTRIGO ZIZOU - La proprietà del Paris ha fatto il possibile per accontentare Mbappé e la situazione potrebbe ripetersi anche con Zidane. Sì, c'è anche l'ex Juve, anche Zizou nell'intreccio e nella lista del Psg. L'allenatore delle 3 Champions League con il Real Madrid sta però attendendo il Mondiale, intrigato dalla possibilità di allenare la Francia. Al momento, tutto è fermo e molto tace. Soprattutto lo fanno i diretti interessati.