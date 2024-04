Laha confermato l'assoluzione di, ex compagna di Massimiliano, attuale tecnico della, in un caso di presunta appropriazione indebita di denaro destinato al mantenimento del figlio dopo la loro separazione.La donna era stata denunciata da Allegri per questi motivi, ma la sua difesa, guidata dagli avvocati Davide Steccanella e Paolo Davico Bonino, ha ottenuto l'assoluzione già in primo grado nel dicembre del 2022. La Corte di Appello di Torino ha ora confermato questa decisione, sancendo così una sconfitta legale per l'allenatore.Questo caso ha attirato l'attenzione dei media per la sua natura controversa e ha evidenziato una situazione personale delicata tra le parti coinvolte. La decisione della Corte di Appello mette fine a una lunga battaglia legale e rappresenta un momento significativo nella vicenda. Resta da vedere se ci saranno ulteriori sviluppi o se questa conclusione segnerà la fine della disputa legale tra Allegri e Ughi.