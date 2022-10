Sono ancora diversi i dubbi di formazioni, in vista didi domani. Finalmentesi troverà a gestire una certa abbondanza di calciatori a disposizione e per questo non è ancora chiaro chi partirà dal primo minuto, soprattutto tra difesa e centrocampo., Riposato dopo la squalifica contro il Bologna – lo sarà anche per la partita contro il Milan -, una buona fetta della qualificazione in Champions League passa dal mancino vellutato del Fideo.Inoltre,. Dopo l’espulsione contro il Monza, sul web si sono moltiplicate le voci di chi ha messo Di Maria a capo di quella che sarebbe stata una fronda anti Allegri. Difficile, molto difficile, da credere. Molto semplicemente, la gomitata ad Izzo è la conseguenza “naturale” di un nervosismo interno all’ambiente derivante dalle difficoltà nel trovare i risultati. Chiarito questo, però, adesso il Fideo è chiamato a caricarsi la squadra sulle spalle, dall’alto della sua esperienza e della sua classe.Una buona prestazione contro il Maccabi, poi, spazzerebbe via gli ultimi dubbi dei tifosi bianconeri: “sta usando la Juve solo per arrivare in forma ai Mondiali e poi andarsene?”. A parole, la risposta è già arrivata; domani si aspetta la prestazione che metta a tacere tutti.. Certo, il contratto scadrà in estate, ma la moglie Jorgelina Cardoso ha già dimostrato di stare bene a Torino, dove di recente si è trasferita anche la famiglia Paredes. Una piccola colonia argentina, che fa sentire il Fideo e famiglia a casa.