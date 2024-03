Un po' di assenze. Un po' di incertezze. Contro la Lazio , Allegri non dovrà inventarsi nulla, semmai provare a eliminare la sindrome da cerotto che appartiene a questa squadra: ferita da qualche forfait pesante, l'obiettivo sarà fare di ogni necessità una virtù.Magari, ecco, diventa l'occasione giusta per rilanciare Moise Kean.Della formazione dei bianconeri per la sfida dell'Olimpico di Roma - si giocherà sabato alle 18 contro la squadra di Tudor -, al momento, girano poche certezze. La Juve dovrebbe recuperare a tutti gli effetti Adrien Rabiot, in campo solo una manciata di minuti nell'ultimo match. E dal primo minuto potrebbe ritrovare Filip Kostic.