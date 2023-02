Maxha scelto Moisee non Dusanper la partita più importante di questa fetta di stagione. Partiamo da qui, dalla scelta netta di Massimiliano Allegri: ha fatto discutere, soprattutto i social, soprattutto il tribunale virtuale dei tifosi. Eppure, naturalmente, non è una bocciatura.Kean e non Dusan, dunque. Ma perché? Allegri non vuole dare riferimenti alla difesa francese, vuole così provare a mettere in difficoltà la retroguardia rocciosa, forte fisicamente ma non esattamente veloce e dunque in grado di chiudere sugli sprint di Moise. Vlahovic, poi, sarà la carta a gara in corso per cambiare la storia di questa partita. Allegri l'ha studiata così...