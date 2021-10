La Juventus e il turnover, Max Allegri e il turnover. Un team sempre delicato, che torna alla ribalta e alimenta le polemiche quando la squadra non fa giocare qualche titolare e finisce per deludere in un big match. Per mettere a tacere queste critiche, l'allenatore bianconero oggi è stato molto chiaro nella conferenza stampa alla vigilia di Juve-Sassuolo: "Se giocano sempre gli stessi, il 15 gennaio ci vogliono altri 20. Li butto via.Devi lasciarli a riposo, è anche una questione mentale, ricaricare le energie. Capita a tutti di star fuori. Anche i difensori devo cambiarli. Danilo ha recuperato ad esempio. Se riesco a fare una gestione buona di tutta la rosa arriviamo in fondo così.