I due anni lontano dei campi hanno arrugginito Max Allegri, che in queste prime gare ha sbagliato tanto, lui come la sua Juve. Parte sempre bene e poi si scioglie alla distanza, crollando nei 15' finali quando più conta. E anche Allegri ci ha messo del suo, ammettendolo anche candidamente a fine gara: “Diciamo che la responsabilità è mia sui cambi.Perché in quel momento dovevo mettere magari gente più difensiva, tanto ormai la partita era in cassaforte e ho sbagliato”.Nell'intervallo della prima sfida contro l'Udinese aveva praticamente tre punti, oggi ne ha 2 ed è 18esima. Udinese, Empoli, Napoli e Milan: zero vittorie. A fronte di ottime partenze, il crollo è poi quasi inevitabile, questione di testa, di gambe e soprattutto di personalità. Di uno spirito che questa Juve non ha... più. E anche di un tocco che Max Allegri deve riscoprire: spesso e volentieri lui saputo costruire grandi vittorie con mosse a sorpresa a partita in corso o dall'inizio, creando scompiglio nell'avversario e certezze nella sua squadra.dopo 75' di controllo bianconero. Prima di questa sfida, di recente, era già accaduto che Allegri non riuscisse a far svoltare la partita con i cambi o che peggiorasse la sua Juve: a Napoli, per esempio, con il passaggio al 3-5-2 con Bernardeschi a destra e De Sciglio a sinistra...