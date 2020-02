Fabio Paratici ha confermato più volte la massima fiducia a Maurizio Sarri nonostante le critiche dei tifosi e la mancanza di gioco. I risultati ci sono, la Juve è ancora in corsa per tutti e tre gli obiettivi. Il destino dell'allenatore però potrebbe incrociarsi con quello dell'ex tecnico bianconero Max Allegri. Passato e presente della Juve si incrociano sulla panchina del... Psg. Il club francese infatti, oltre ad Allegri, sta pensando anche a Sarri per il dopo Tuchel se la Juve dovesse lasciarlo libero la prossima stagione.